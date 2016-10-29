Клопп: «На протяжении получаса мы создавали момент за моментом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча десятого тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:2).

«В первые 15 минут мы не играли на 100 процентов, зато потом на протяжении получаса создавали момент за моментом. Игра была равная с заслуженной победой в конце. Я очень счастливый человек.

Ошибка в защите, которую мы допустили при первом голе, была вызвана тем, что мы не были предельно сконцентрированы. Не хватало агрессии в начале игры. Но я увидел много хорошего в атаке», – сказал Клопп.