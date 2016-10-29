Тошич: «У Слуцкого три чемпионства за четыре сезона. Удивлен претензиями к нему»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился впечатлениями после матча 12-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:3).

– После гола, который мы забили, имели еще один хороший момент. Жалко, что пропустили третий мяч, после этого игра закончилась.

– Можно сказать, что пауза в игре стала ключевой?

– Я бы не сказал, что эта пауза была ключевая. «Спартак» сегодня победил заслуженно. Они играли дома, а у нас не все хорошо получается. Но это не первый раз, когда у нас возникает определенный спад. В этом году тоже самое. Мы много раз показывали, что это не будет ключевым фактором по ходу сезона. Уверен, что нам просто надо выиграть одну игру, дальше все будет лучше.

– Разговоры по поводу Слуцкого сказываются на команде?

– Удивлен, что есть какие-то претензии к нашему тренеру. За последние четыре сезона у нас три чемпионских титула. Что еще нужно выиграть, чтобы нормально относились к человеку, который все отдает за этот клуб? Бывают такие моменты, когда просто не получается. Никакой паники. Ничего страшного не происходит.

– Можно сказать, что ЦСКА проиграл из-за потерь в центре поля?

– Это важный фактор. Без Дзаги и без Ромы очень тяжело играть. Но что делать? Нужно продолжать играть без них.

– Моральный дух в команде не сломлен?

– Нет. Это не первый и не последний раз, когда мы проиграли «Спартаку». Бывают такие моменты. Надо забыть эту игру и думать о «Монако».

– При счете 3:1 было ощущение, что можно отыграться?

– Еще при счете 2:1 у нас была пара хороших атак, которые могли привести к забитому мячу. Когда же пропустили еще, попробовали изменить игру и забить, но не получилось. Игра так и закончилась, – передает слова Тошича корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.