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  • Тошич: «У Слуцкого три чемпионства за четыре сезона. Удивлен претензиями к нему»

Тошич: «У Слуцкого три чемпионства за четыре сезона. Удивлен претензиями к нему»

29 октября 2016, 20:54
11

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился впечатлениями после матча 12-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:3).

– После гола, который мы забили, имели еще один хороший момент. Жалко, что пропустили третий мяч, после этого игра закончилась.

– Можно сказать, что пауза в игре стала ключевой?

– Я бы не сказал, что эта пауза была ключевая. «Спартак» сегодня победил заслуженно. Они играли дома, а у нас не все хорошо получается. Но это не первый раз, когда у нас возникает определенный спад. В этом году тоже самое. Мы много раз показывали, что это не будет ключевым фактором по ходу сезона. Уверен, что нам просто надо выиграть одну игру, дальше все будет лучше.

– Разговоры по поводу Слуцкого сказываются на команде?

– Удивлен, что есть какие-то претензии к нашему тренеру. За последние четыре сезона у нас три чемпионских титула. Что еще нужно выиграть, чтобы нормально относились к человеку, который все отдает за этот клуб? Бывают такие моменты, когда просто не получается. Никакой паники. Ничего страшного не происходит.

– Можно сказать, что ЦСКА проиграл из-за потерь в центре поля?

– Это важный фактор. Без Дзаги и без Ромы очень тяжело играть. Но что делать? Нужно продолжать играть без них.

– Моральный дух в команде не сломлен?

– Нет. Это не первый и не последний раз, когда мы проиграли «Спартаку». Бывают такие моменты. Надо забыть эту игру и думать о «Монако».

– При счете 3:1 было ощущение, что можно отыграться?

– Еще при счете 2:1 у нас была пара хороших атак, которые могли привести к забитому мячу. Когда же пропустили еще, попробовали изменить игру и забить, но не получилось. Игра так и закончилась, – передает слова Тошича корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (11)
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Диктор
1477763899
А у меня уже 35 игра без голов.
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oyabun
1477764579
Реально удивляет истерия некоторых армейских болельщиков по отношению к своему тренеру. Ну, нельзя же постоянно быть Чемпионом. Надо быть реалистами. У команды сейчас идет смена поколений, это традиционно тяжелый период для любого клуба, плюс два очень сильных игрока Еременко и Дзагоев сейчас не в игре. Поддержите Слуцкого, он очень хороший тренер, добившийся с клубом больших успехов.
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VVK13
1477766248
точно Зоран подметил после игры со Спартаком все встанет на свои места)))), отрыв в 7 очков
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Бриг
1477766252
Не думаю, что Слуцкий перестал разбираться в футболе. Но, возможно, (сужу, в том числе и по играм сборной) он стал увлекаться чужими схемами, м.б. даже чуждыми.
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батог
1477804639
Болею за спартак, но считаю что на Слуцкого валят зря. Ему правда Страндберга раньше наигрывать надо было. Ведь "Вагнеры" то же не вечные бывает и уходят.
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Каратель помойников
1477808712
когда то и Олег Иванович был на вершине,но время идет и когда то надо уходить слуцкий чем то на адвоката походит-старпёров выпустил и думает они вечные,а молодёжь гниёт на скамейке
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edw7777
1477832883
Заявления болельщиков ЦСКА о Слуцком не делают им чести.
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