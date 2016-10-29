Каррера: «Поблагодарил ребят за игру и за весь чемпионат»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА (3:1).

– Вы знаете, что это первая победа «Спартака» над ЦСКА на «Открытии»?

– Я очень рад. Тем более это дерби. Это еще одна причина, чтобы поблагодарить наших болельщиков.

– Вы сказали, что вы горды своей командой.

– Да, я поблагодарил их за игру, за то, что они делают, и за весь чемпионат. День за днем у них все больше боевого духа. Я горжусь, что тренирую их. Все отдают душу игре.

– У ЦСКА в концовке было достаточно моментов.

– Все игры очень тяжелые. Дерби тоже. Мы знали, что сражались с сильной командой. Ребята молодцы, потому что после гола ЦСКА смогли забить еще один гол. И мы закрыли игру.

– Вы какую-то часть матча провели без пальто. Не холодно было?

– Нет, мне не было холодно. Сильно волнуюсь, как будто на поле вместе с ребятами, – сказал Каррера.