Слуцкий: «В матче со «Спартаком» каждый гол оказался определяющим»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором московский клуб уступил «Спартаку» со счетом 1:3.

– Насколько определяющим стал первый пропущенный гол?

– Каждый гол оказался определяющим. После первого мяча имели моменты, чтобы сравнять счет. Второй в этом смысле был даже более определяющим. Хотя при счете 2:1 был сумасшедший момент у Страндберга, когда все могло развернуться.

– Был спорный момент с рукой в штрафной «Спартака».

– Мне нет смысла об этом говорить и обращать внимание.

– Пауза во встрече повлияла на ход матча?

– Нет, не думаю.

– Есть ощущение, что ЦСКА в конце немного не хватило ресурсов.

– У нас были варианты с Натхо и Страндбергом. Мы их оба использовали, – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».