Каррера: «Я знаю, что такое дерби против ЦСКА. Будем играть с сердцем и душой, чтобы победить»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА поделился ожиданиями от игры. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Успел ли я прочувствовать, что эта игра значит для спартаковских болельщиков? Да. Я знаю, что такое дерби. Мне рассказали, что такое матчи с ЦСКА. Мы будем играть в наш футбол с сердцем и душой, чтобы победить.

– Можете сравнить это противостояние с какими-то матчами из Италии?

– Все дерби немного похожи между собой. Думаю, что это тоже сильный матч, много эмоций.

– У вас есть какие-то особенные слова игроков на такие случаи?

– Нет. Никаких особенных слов. Мы знаем, что будет тяжелый матч с командой, которая играет в Лиге чемпионов. Мы должны выйти на поле и бороться до последнего, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».