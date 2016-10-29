Семак не считает, что в РФПЛ есть проблема нечестного судейства

Тренер «Зенита» Сергей Семак уверен, что большинство скандалов, касающихся судейства в Премьер-лиге, являются «искусственными».

– В этом чемпионате практически после каждого тура говорят о судействе. Проблема сейчас действительно острее, чем раньше?

– Обсуждаемых ошибок, возможно, и вправду стало несколько больше. Но и излишний подогрев этой темы тоже присутствует. Некоторые специалисты такое мнение высказывают, что непонятно, видели они спорный момент или нет. Многие ситуации искусственно подогреты. Но в том, что в них попадают игроки и судьи – нет ничего страшного. Говорить о каких-то преднамеренных ошибках я бы точно не стал. Ни в одном из матчей. Убеждались в этом, когда в нашем штабе прокручивали видеоповторы. У арбитров, кстати, во время матчей такой возможности нет. Но чтобы они кому-то симпатизировали или кого-то «убивали» – такого не было.