Асхабадзе: «Назначение Аленичева не было до конца продуманным решением»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе уверен, что наставнику московской команды Массимо Каррере удалось полностью перестроить футболистов под себя.

«Спартак» — это уже однозначно команда Карреры, а не Аленичева. Он проводит тренировки, разговаривает с игроками, настраивает их, успокаивает, используя свои методы. Уже прошло определенное время. И это полностью «Спартак» итальянца. Каррера меняет схемы, строит свою игру.

Когда только назначили Аленичева, многие спрашивали, чего я жду. Так вот, сразу отвечал, что вряд ли у Аленичева получится в «Спартаке». Потому что его назначение не было до конца продуманным решением. Скорее, повлияли внешние факторы», — сказал он.