Конте: «Знаю, что сильные эмоции рискованны для сердца»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал свое эмоциональное поведение во время матчей.

«Я знаю, что это немного рискованно для сердца. Однажды я попробую использовать GPS-мониторинг, чтобы его контролировать.

Я предпочитаю здоровую пищу и занимаюсь бегом, чтобы сохранять форму. Предпочитаю избегать углеводов. Но когда я провожу время с женой и дочерью, бывает хорошо поесть спагетти. Мне нравится паста. Это не очень хорошо.

Иногда я ем «Нутеллу», что тоже плохо. Когда есть время, я бегаю по 30–40 минут, меняя ритм. Но не слишком сильно.

Я бегаю на тренировочной площадке. У нас четыре поля, я бегаю вокруг них и иногда пытаюсь вовлечь в это свой тренерский штаб», – сказал Конте.