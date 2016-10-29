Моуринью: «Руни – мой капитан, он никуда не уходит»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию о том, что он готов отпустить Уэйна Руни в другой клуб за игровой практикой.

«Это неправда. Я не знаю, до скольких лет он может играть, но сейчас ему 31, так что еще может. Я знаю, что это футболист топ-уровня.

Я не могу проделывать такие умственные упражнения, гадая, каким он будет в 32, 33, 34, 35 лет. Не могу ничего сказать.

Зато могу сказать, что это очень хороший футболист и он никуда не уходит. Он мой капитан, капитан команды. И он ведет себя соответственно», – сказал Моуринью.