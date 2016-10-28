Гвардиола: «Я все еще учусь, мне нужно время»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах.
«Игроки не заслужили этого. Мы переживаем плохой период, но это должно сделать нас сильнее в будущем.
Многое уже изменилось. Мне нужно время, чтобы учиться и развиваться. Я все еще в процессе», – сказал Гвардиола.
Напомним, в последних шести встречах «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед», «Барселоне» и «Тоттенхэму», а также сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Эвертоном» и «Селтиком». Эта серия без побед стала самой длинной в тренерской карьере Гвардиолы.
Источник: NBCSports