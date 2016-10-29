Фантазиста: Угадай исход матча «Спартак» – ЦСКА и выиграй призы!

Специально к московскому дерби, в котором «Спартак» примет ЦСКА, «Бомбардир» проводит конкурс – Фантазиста. Не упустите свой шанс победить в самом необычном конкурсе прогнозов.

Вы можете спрогнозировать, кто выйдет в стартовом составе, когда будет показана желтая карточка и ошибется ли судья? Тогда призы уже ваши.

В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Спартак» – ЦСКА. Матч пройдет 29 октября в 18:00 по Москве.

Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 29 октября, в 17:00 мск. Результаты будут объявлены после игры.

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Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

Вы можете выиграть призы!

Первые два участника, которые получат наибольшее число баллов, получат призы.

1 место – 2 книги: про «Спартак» и по ЦСКА. Книга Егора Титова «Спартак» наше все. Откровения кумира красно-белых» и книга Игоря Рабинера о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора»

2 место – новый альбом FIFA 365 и бокс наклеек от Panini

А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

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Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

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