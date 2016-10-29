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  • Фантазиста: Угадай исход матча «Спартак» – ЦСКА и выиграй призы!

Фантазиста: Угадай исход матча «Спартак» – ЦСКА и выиграй призы!

29 октября 2016, 13:15
75

Специально к московскому дерби, в котором «Спартак» примет ЦСКА, «Бомбардир» проводит конкурс – Фантазиста. Не упустите свой шанс победить в самом необычном конкурсе прогнозов.

Вы можете спрогнозировать, кто выйдет в стартовом составе, когда будет показана желтая карточка и ошибется ли судья? Тогда призы уже ваши.

В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Спартак» – ЦСКА. Матч пройдет 29 октября в 18:00 по Москве.

Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 29 октября, в 17:00 мск. Результаты будут объявлены после игры.

ИГРАТЬ

Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

Вы можете выиграть призы!

Первые два участника, которые получат наибольшее число баллов, получат призы.

1 место – 2 книги: про «Спартак» и по ЦСКА. Книга Егора Титова «Спартак» наше все. Откровения кумира красно-белых» и книга Игоря Рабинера о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора»

2 место – новый альбом FIFA 365 и бокс наклеек от Panini

А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

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Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

ИГРАТЬ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (75)
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Отправить
ilichkadr
1477674362
Уже угадывали, давали прогнозы на результат Россия-Коста-Рика, но итоги Бомбардир почему-то не объявил...........зачем фуфло заряжать. если оно и есть фуфло?
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4agaaa
1477674668
Спартак 3:1
Ответить
lekseij2007
1477674889
Спартак выиграет 4:1.
Ответить
Тraumtanzеr
1477677015
Спартак 3:0 цска
Ответить
Zubo
1477678340
Кони вы не имеете права проиграть помните за вас вся страна
Ответить
Filllllll
1477678666
У меня завтра день рождения. К чему это я? В 2011 г. именно в этот день Спартак вынес Локо 3:0. Надеюсь на повторение. Ставлю 3:0, верю в команду!!!
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KARDENAL
1477680062
Спартак 1-3 ЦСКА
Ответить
APchelov
1477690655
Какая-то чума! По телеку показывают матч трёхлетней давности. Спартак - ЦСКА 3:0. Это что, реклама народной команды??? То есть все, кто не за Спартак, кто болеет за свои команды, видимо, не народ. В общем, если завтра спартак останется ни с чем, это будет приятная новость )
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Замир
1477728063
3-2 победа Спартака, удаление у ЦСКА.
Ответить
Мясной Упырь
1477731241
полюбасу коней на коленки поставят
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