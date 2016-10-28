Промес: «Дерби с ЦСКА стоит особняком среди всех»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что рассчитывает на победу в предстоящем московском дерби с ЦСКА. Он же пообещал восстановиться к этом поединку.

«Игру с ЦСКА я жду с нетерпением. Ведь это не просто матч. Это самая важная игра сезона. Во-первых, ЦСКА наступает нам на пятки в турнирной таблице. А во-вторых, это дерби. Ты играешь не только за себя, играешь за всех болельщиков, за всех тех, кто любит «Спартак», за ромб. Этот поединок точно стоит особняком среди всех. Поэтому очень старался восстановиться скорее. Знаю, что все рассчитывают на меня, хотят, чтобы помог команде. Сделаю все возможное.

Как нужно сыграть с ЦСКА, чтобы победить? Сложно сказать, потому что ЦСКА — очень хорошая команда. Армейцы сильны всегда. Но в этом году мы тоже готовы к битве. Это будет классный матч. Надеюсь, что мы выиграем. По крайней мере — выложимся полностью. Оставим свои сердца на поле», – сказал Промес.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 29-го октября, в 18:00 по московскому времени.