Руководство Приморского края выделило «Луч-Энергии» дополнительное финансирование

Власти Приморского края пытаются решить проблему финансирования «Луч-Энергии» в текущем сезоне. Клубу была выделена дополнительная финансовая поддержка.

«Из средств краевого бюджета будет перечислено 35 миллионов рублей. Уже в ближайшее время деньги поступят на счет клуба.

Считаю, что вы достойно представляете наш регион в ФНЛ. Команда готова дать бой любому противнику и бороться за высокие места в турнирной таблице», – приводит слова вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова пресс-служба администрации края.

Напомним, что в феврале титульный спонсор клуба компания «РусГидро» отказалась финансировать клуб без объяснения причин. Сейчас руководство края активно ищет нового спонсора.