Кубок России. «Краснодар» в дополнительное время сумел обыграть «Оренбург»

В матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» на своем поле в дополнительное время одолел «Оренбург» со счетом 3:2 и прошел в четвертьфинал.

Отметим, что дубль в данной встрече оформил защитник Андреас Гранквист.

Кубок России. 1/8 финала

Краснодар – Оренбург – 3:2 (0:0; 2:2; 1:0; 0:0)

Голы: 0:1 – Бреев, 55; 1:1 – Гранквист, 57; 1:2 – Нехайчик, 60; 2:2 – Измайлов, 67; 3:2 – Гранквист, 101.

Краснодар: Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Калешин, Газинский, Измайлов, Подберезкин (Каборе, 59), Мамаев (Ахмедов, 17), Лаборде (Окриашвили, 89), Ари.

Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Воробьев, Бамба (Нехайчик, 46), Малых, Андреев, Ефремов, Бреев (Воробьев, 86), Коронов (Делькин, 92), Афонин, Ойеволе.

Предупреждения: Каборе, 76 – Афонин, 26; Бамба, 27; Воробьев, 62; Андреев, 63; Бреев, 65; Ойеволе, 70.