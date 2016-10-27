Асхабадзе: «Чуть ли не впервые за последние годы «Спартак» является фаворитом в дерби против ЦСКА»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе накануне матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА выразил мнение, что подопечные Массимо Карреры являются фаворитами московского дерби. Напомним, встреча пройдет 29 октября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Думаю, что «Спартак» является фаворитом в предстоящем дерби чуть ли не впервые за последние годы. В составе обеих команд возможны ощутимые кадровые проблемы, но и на этом фоне я отдам предпочтение красно-белым. Последние матчи показали, что с характером у «Спартака» сейчас тоже все более или менее в порядке», – сказал Асхабадзе.