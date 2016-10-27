Молло, Игорь Денисов и Миранчук – в стартовом составе на встречу «Крыльев Советов» и «Локомотива»

Стали известны стартовые составы, в которых «Крылья Советов» и «Локомотив» выйдут на матч 1/8 финала Кубка России.

«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Мбакогу, Корниленко.

Запасные: Павлов, Лория, Башкиров, Чочиев, Паскуато, Зинков, Маргасов, Божин.

«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Михалик, Майкон, Самедов, Фернандеш, Миранчук.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Лапшов, Шишкин, Ротенберг, Логашов, Коломейцев, Игнатьев, Касаев, Ндинга, Шкулетич, Хенти.

Напомним, что встреча пройдет на стадионе «Металлург» в Самаре. Начало – в 18:00 по московскому времени.