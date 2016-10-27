Романцев: «Президентом «Спартака» стал вынужденно, иначе могли потерять клуб»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил, что стал президентом клуба по необходимости и во многом в ущерб себе. На данном посту специалист проработал с середины 90-х и до июля 2002 года.

«Страшное дело! Я потому так рано и закончил тренировать, что те времена были сумасшедшими. По два-три часа спал! Это неправильно, но президентом я стал вынужденно, иначе бы мы не сохранили «Спартак». Всегда у нас была настоящая, семейная атмосфера. Поддерживали друг друга и в быту, и на тренировках, и все это переносилось и на игру. Конечно, мы до сих пор общаемся все вместе: недавно с Димой Парфеновым виделся, Юра Ковтун — мой сосед, мы дружим семьями.

Единственный, с кем потерял связь, — Вася Баранов… он в команде был веселым и разухабистым, но подпольным немного, самостоятельным. Почему в наше время «Спартак» выигрывал чемпионство: мы за двое суток до матча собирались в Тарасовке, уж надоесть могли друг другу до невозможности!

И болельщики тогда кричали: «Спартак, чемпион!» — когда и куда бы команда ни поехала. Думал: счастливый я тренер — сезон еще не начался, а команда уже чемпион… Надеюсь, 2016 год — последний без чемпионства. Смотрю на болельщиков — целое поколение не видело золота. Им нужно устроить праздник, мы столько им задолжали, что теперь настала пора отмазываться», – заявил Романцев.