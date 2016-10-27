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  • Романцев: «Президентом «Спартака» стал вынужденно, иначе могли потерять клуб»

Романцев: «Президентом «Спартака» стал вынужденно, иначе могли потерять клуб»

27 октября 2016, 10:55
11

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отметил, что стал президентом клуба по необходимости и во многом в ущерб себе. На данном посту специалист проработал с середины 90-х и до июля 2002 года.

«Страшное дело! Я потому так рано и закончил тренировать, что те времена были сумасшедшими. По два-три часа спал! Это неправильно, но президентом я стал вынужденно, иначе бы мы не сохранили «Спартак». Всегда у нас была настоящая, семейная атмосфера. Поддерживали друг друга и в быту, и на тренировках, и все это переносилось и на игру. Конечно, мы до сих пор общаемся все вместе: недавно с Димой Парфеновым виделся, Юра Ковтун — мой сосед, мы дружим семьями.

Единственный, с кем потерял связь, — Вася Баранов… он в команде был веселым и разухабистым, но подпольным немного, самостоятельным. Почему в наше время «Спартак» выигрывал чемпионство: мы за двое суток до матча собирались в Тарасовке, уж надоесть могли друг другу до невозможности!

И болельщики тогда кричали: «Спартак, чемпион!» — когда и куда бы команда ни поехала. Думал: счастливый я тренер — сезон еще не начался, а команда уже чемпион… Надеюсь, 2016 год — последний без чемпионства. Смотрю на болельщиков — целое поколение не видело золота. Им нужно устроить праздник, мы столько им задолжали, что теперь настала пора отмазываться», – заявил Романцев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (11)
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МЯСО87
1477555782
Ох как задолжали... Ждем Иваныч, ждем!
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Мясной Упырь
1477555829
Спартак -Чемпион!!!!!
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Андрей Ермошин
1477556483
Если чемпионство не в этом сезоне, то тогда неизвестно когда.
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гость shuh
1477560699
большое спасибо Олег!!!!!!
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Мясной Упырь
1477561698
все ненависники краснобелых будут блевать желчью , когда Спартак в этом году всех на коленки на горох поставит)))))
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ГенГриг
1477562093
Настоящий Спартач!!! Респект тебе Олег Иванович и здоровья!!!
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Диктор
1477562633
Уважуха
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VVM1964
1477566057
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА ! "ЭХ БЫЛИ ЛЮДИ В НАШЕ ВРЕМЯ , НЕ ТО ЧТО НЫНЕШНЕЕ ПЛЕМЯ ... "
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GoldPlayFIFARus9
1477566620
Угу,конечно,только вот про купленные в 90-е чемпионства свои он что-то молчит.
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Алихан95
1477584505
я начал интересоваться после того как спартак уже не выигрывал ничего.....после чемпионата мира 2002 года я начал узнавать все про футбол, и тогда мои симпатия на внутренней арене РФПЛ пали на "СПАРТАК" с тех пор болею за этот клуб несмотря ни на что..и верю что Спартак станет ЧЕМПИОНОМ! и если даже не станет все равно Я с этим клубом и буду болеть за СПАРТАК!!!Конечно же у меня есть и еще одна команда с моего города, с нашей столицы, но у них задачи разные в турнирной таблице, и за ТЕРЕК я не меньше переживаю всем сердцем!!Удачи обоим клубам!!и удачи всем адекватным болелам!!
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