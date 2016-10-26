Сакки: «Анчелотти тоже умеет злиться, я видел его в ярости»

Итальянский специалист Ариго Сакки рассказал о характере главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.

«Я несколько раз видел его в ярости – и в качестве игрока, и в качестве тренера. Карло тоже умеет злиться, если ситуация этого требует.

Карло знает, что ему делать. Он знает, когда нужно быть милым и выказать игрокам симпатию, а когда – немного приструнить их.

Мы говорим о тренере, который уже 20 лет работает с лучшими командами мира и который выиграл тьму трофеев. Он может приспособиться к любой ситуации», – сказал Сакки.