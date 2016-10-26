Промес: «Золотой кабан» мотивирует меня отдаваться на 200 процентов»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес на своей странице в Instagram поблагодарил болельщиков, признавших его лучшим игроком клуба прошлого сезона. Футболисту вручили традиционный приз – «Золотого кабана».

«Очень рад получить награду лучшему игроку сезона-2015/16 по мнению наших фанатов. Хочу поблагодарить команду, друзей и семью, которые всегда поддерживают меня. Это мотивирует меня отдаваться не на 100, а на 200 процентов ради этого клуба», – написал Промес.