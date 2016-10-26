Федерация футбола Испании осудила поведение игроков «Барселоны» в матче с «Валенсией»

Федерация футбола Испании раскритиковала футболистов «Барселоны» за их поведение в матче Примеры против «Валенсии» (3:2). Напомним, когда каталонцы праздновали победный гол, один из болельщиков соперника бросил в них бутылкой.

«Поведение отдельных игроков «Барселоны» дискредитирует их и делает объектом шуток. Некоторые футболисты проявили излишнюю реакцию, симулируя повреждение после попадания бутылки.

Подобное поведение, жесты и выкрики в адрес болельщиков не должны остаться незамеченными и должны быть осуждены», – сказано в заявлении Федерации футбола Испании.