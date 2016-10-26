Александр Зотов: «В «Ростове» долги в течение сезона накапливаются и гасятся»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что клубы РФПЛ не имеют серьезных задолженностей по зарплате перед футболистами.

«Сейчас я сходу не назову клубы Премьер-лиги, в которых есть какая-то «пожарная ситуация». У нас везде тяжело, существуют проблемы, бывают задержки. Но сказать, что где-то есть серьезные проблемы, я не готов.

В «Ростове» идет процесс погашения задолженностей, но все ребята уже привыкли, что долги в течение сезона накапливаются и гасятся в определенный момент времени. Бывает, что к нам обращаются иностранцы, но «Ростов» все равно справляется», – сказал Зотов.