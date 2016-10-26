Каррера: «Если хотим выиграть чемпионат, надо побеждать в каждой игре»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам наставника, красно-белым нужно побеждать в каждой игре.

– Игру «Спартака» можно разделить на три этапа при вас: все получалось, затем удача отвернулась, а теперь играете в неброском стиле. С чем это связано?

– Это футбол. Главное, чтобы ребята старались и были самими собой.

– Насколько психологически важно победить в дерби?

– Эти три очка важны, несмотря на то, что это дерби. Если хотим выиграть чемпионат, надо побеждать в каждой игре.

Напомним, матч состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.