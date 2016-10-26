Скауты «Арсенала» следят за 16-летним нападающим «Ювентуса»

16-летний нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». Скауты английского клуба уже несколько раз просматривали игру футболиста в матчах за молодежные команды клуба из Турина и в ближайшие недели также посетят Италию.

Также за игроком наблюдают скауты «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Стоит отметить, что представителем игрока является известный агент Мино Райола.

Кин уже играл за «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА и попадал в заявку на матчи первой команды.