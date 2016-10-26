Конте: «Для меня слова Моуринью значения не имеют»

Наставник «Челси» Антонио Конте признал, что его не тревожат слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

После матча чемпионата Англии между синими и «МЮ» (4:0) португалец заявил, что итальянский наставник вел себя не правильно, когда начал подбадривать публику при разгромном счете.

«Честно говоря, для меня его слова значения не имеют. После игры у меня было позитивное настроение, потому что мы проделали прекрасную работу. Учиться можно всегда: и после побед, и после поражений. Но вот этот разговор научить чему-то не может, поэтому значения он не имеет», – сказал он.