Карасев: «Месси – очень спокойный игрок. Никакой надменности»

Арбитр ФИФА Сергей Карасев в эфире программы «Культ тура» рассказал об отношении Лионеля Месси к игре.

«По последним инструкциям ФИФА, арбитры должны относиться с повышенным вниманием к звездам. Самая крутая звезда, с которой мне доводилось выходить на поле, – Лионель Месси. Это футболист, полностью сосредоточенный на своей работе. Он занимается своим делом, мы – своим. Аргентинец – очень спокойный игрок, который всем сердцем любит футбол. Никакой надменности», – сказал Карасев.