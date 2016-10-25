Фанат «Валенсии»: «Жалею, что бросил бутылку, но Неймар оскорблял и провоцировал нас»

17-летний болельщик «Валенсии», который бросил бутылку в игроков «Барселоны», праздновавших гол в матче девятого тура Примеры (3:2), объяснил свой поступок.

«Как только я бросил бутылку, тут же понял, что это была ужасная ошибка. Но Неймар оскорблял и провоцировал болельщиков «Валенсии», поддерживавших свою команду изо всех сил.

При этом почти пустой бутылки хватило для того, чтобы около пяти игроков начали изображать повреждения.

Я очень люблю «Валенсию», и мои действия не характеризуют ее удивительных болельщиков и наши ценности. Я бы хотел попросить прощения у «Барселоны» и – прежде всего – у любимого навеки клуба», – сказал подросток.