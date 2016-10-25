Восстановление Смольникова займет два–три месяца

Защитник «Зенита» Игорь Смольников рассказал о перенесенной операции и поделился мнением о сроках восстановления.

«Операция прошла хорошо, в этот раз без осложнений. Думаю, что восстановление займет, как и в прошлом году, когда получил похожую травму, два–три месяца. О характере травмы сложно говорить: приводящая мышца оторвалась от места прикрепления к кости.

Первые четыре–шесть недель после операции нужен максимальный покой, врачи сказали не тревожить это место, чтобы все заросло и не было никаких осложнений. А дальше уже можно будет начинать работать, тренироваться», – сказал Смольников.