Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бабаев: «Баннеры против Слуцкого – нож в спину для всего ЦСКА»

Бабаев: «Баннеры против Слуцкого – нож в спину для всего ЦСКА»

25 октября 2016, 01:17
24

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение об оскорбительных баннерах в адрес главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

– Во-первых, должен официально заявить: обсуждаемые баннеры и соответствующую позицию разделяет абсолютное меньшинство болельщиков ЦСКА. Насколько мне известно, даже в фанатском секторе армейцев возникли серьезные разногласия по этому поводу. Во-вторых, считаем априори недопустимым подобную форму обращения к главному тренеру нашего клуба! И не только потому, что это недостойно и неэтично, а так как это совершенно несправедливо и незаслуженно.

Честно говоря, я не удивился бы подобному плакату в адрес Слуцкого, выигравшему три золота и одно серебро за последние четыре сезона, от поклонников конкурентов, которые годами, а то и десятилетиями не видели чемпионских кубков. Но от своих – это, что называется, нож в спину, причем всей команде! Более того, общался с нашими футболистами. Все приняли эти выпады, и на свой счет в том числе.

– Что теперь намерено предпринять руководство ЦСКА?

– В любом случае будем разбираться. Болельщики – часть нашей семьи. Когда команда бьется, но не всегда добивается результата, их поддержка для нас еще важнее, чем когда все хорошо. А парням, ставшим авторами этой акции и сомневающимся, хотел бы напомнить девиз, который очень часто звучит в нашем фанатском секторе: «Пока мы едины, мы непобедимы!»

– С самим Слуцким в последнее время общались на эту тему? Он не «плывет»?

– Его уже много раз судьба била. В том числе, к сожалению, не в первый раз тренер сталкивается и с подобными выпадами в ЦСКА. Знаю Леонида Викторовича – он относится к таким вещам где-то даже с юмором. У него есть в коллекции и майки с его перечеркнутой фотографией. Были люди, которые кричали ему: «Уходи!» – а потом превозносили до небес.

Конечно, нас всех расстраивают последние результаты. Но в данной ситуации мы все должны объединиться. Легко болеть за команду, которая все время побеждает и берет титулы. Но в сложных обстоятельствах такая поддержка ценнее вдвойне. Она сейчас необходима ЦСКА, тем более когда есть объективные факторы, во многом объясняющие неудачи последних недель.

– Каков тогда кредит доверия Слуцкому?

– А назовите мне более успешного российского тренера за последние десять лет? Легче всего в такой ситуации найти крайнего. ЦСКА – это единое целое, одна семья. В данном случае вина лежит на всех. Другое дело, что человек, разбирающийся в футболе, видит, какие у нас сейчас кадровые проблемы и другие сложности… Мы все равно будем биться, стиснув зубы! Впадать в крайности, искать виноватого и публично наказывать – не наш метод.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Бабаев Роман
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
+50/-50
1477353098
- " ...называется, нож в спину". Это я уже где-то слышал. "... считаем априори недопустимым подобную форму обращения к главному тренеру нашего клуба!" А он что, из неприкасаемых? - " Он не «плывет»?" Да "плывёт, и хорошо "плывёт". Сколько нужно игр, что бы в этом убедиться? - "...искать виноватого и публично наказывать – не наш метод". Тогда проигрывайте дальше.
Ответить
Тraumtanzеr
1477356623
Прочь руки от лёни, скидку в макдональдс ему и гамак где скамейка, всем нравится какой сейчас цкг.
Ответить
myelementisearth
1477377209
Дело то не столько в результатах сколько в манере игры. ЦСКА играет со всеми от обороны как Слуцкий пришел, это и печалит болельщиков...
Ответить
Taps
1477378616
Пора Слуцкому распрощаться с ЦСКА, засиделся.
Ответить
Sanches 1204
1477378696
Действительно зажрались болелы
Ответить
alp
1477379400
слуцкий должен был встретиться с ультрами после первого же свиста в свой адрес... но зассал...
Ответить
Чермындыр
1477379745
Вот все говорят Слуцкий тактик. А в чем это выражается? Я на поле вижу всегда одну и ту же схему, одну и ту же манеру игры, одни и те же замены. Объясните мне пожалуйста "тактический гений" ЛВС.
Ответить
Андрей Ермошин
1477380940
А что болелам остается еще делать, если к их голосам никто не прислушивается? Результаты команды все ниже и ниже, тактических действий на поле все меньше и меньше. Так и недолго до середины таблицы свалиться, про Европу промолчу.
Ответить
Юрий Крутько
1477380949
Гиннер не уволит Слуцкого в ближайшие 1.5-2 года,(это минимум,может проработать значительно дольше)потому, что Леонид Викторович, дает самый лучший и стабильный результат из всех тренеров РФПЛ за последние 6-7 лет.Ну, а если у нескольких десятков болельщиков сложилось иное мнение,то есть взгляд абсолютного большинства,а он в пользу Слуцкого...
Ответить
prtcs
1477383443
Полнейший бред идет. Лучше тренера в РФ нет. Пускай еще, кто то покажет такой результат, как сделал Л.В.Слуцкий и тогда пасти закройте . В сборной Слуцкий плохой, сейчас тренер молодец, а где игра, говорят буде потом. А ПРОТИВ СЛУЦКОГО ИДЕТ БАНДИТСКИЙ ЗАГОВОР.
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+