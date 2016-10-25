Бабаев: «Баннеры против Слуцкого – нож в спину для всего ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение об оскорбительных баннерах в адрес главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

– Во-первых, должен официально заявить: обсуждаемые баннеры и соответствующую позицию разделяет абсолютное меньшинство болельщиков ЦСКА. Насколько мне известно, даже в фанатском секторе армейцев возникли серьезные разногласия по этому поводу. Во-вторых, считаем априори недопустимым подобную форму обращения к главному тренеру нашего клуба! И не только потому, что это недостойно и неэтично, а так как это совершенно несправедливо и незаслуженно.

Честно говоря, я не удивился бы подобному плакату в адрес Слуцкого, выигравшему три золота и одно серебро за последние четыре сезона, от поклонников конкурентов, которые годами, а то и десятилетиями не видели чемпионских кубков. Но от своих – это, что называется, нож в спину, причем всей команде! Более того, общался с нашими футболистами. Все приняли эти выпады, и на свой счет в том числе.

– Что теперь намерено предпринять руководство ЦСКА?

– В любом случае будем разбираться. Болельщики – часть нашей семьи. Когда команда бьется, но не всегда добивается результата, их поддержка для нас еще важнее, чем когда все хорошо. А парням, ставшим авторами этой акции и сомневающимся, хотел бы напомнить девиз, который очень часто звучит в нашем фанатском секторе: «Пока мы едины, мы непобедимы!»

– С самим Слуцким в последнее время общались на эту тему? Он не «плывет»?

– Его уже много раз судьба била. В том числе, к сожалению, не в первый раз тренер сталкивается и с подобными выпадами в ЦСКА. Знаю Леонида Викторовича – он относится к таким вещам где-то даже с юмором. У него есть в коллекции и майки с его перечеркнутой фотографией. Были люди, которые кричали ему: «Уходи!» – а потом превозносили до небес.

Конечно, нас всех расстраивают последние результаты. Но в данной ситуации мы все должны объединиться. Легко болеть за команду, которая все время побеждает и берет титулы. Но в сложных обстоятельствах такая поддержка ценнее вдвойне. Она сейчас необходима ЦСКА, тем более когда есть объективные факторы, во многом объясняющие неудачи последних недель.

– Каков тогда кредит доверия Слуцкому?

– А назовите мне более успешного российского тренера за последние десять лет? Легче всего в такой ситуации найти крайнего. ЦСКА – это единое целое, одна семья. В данном случае вина лежит на всех. Другое дело, что человек, разбирающийся в футболе, видит, какие у нас сейчас кадровые проблемы и другие сложности… Мы все равно будем биться, стиснув зубы! Впадать в крайности, искать виноватого и публично наказывать – не наш метод.