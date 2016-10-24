«Локомотив» может продать Алексея Миранчука, если получит очень выгодное предложение

Президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что клуб может продать полузащитника Алексея Миранчука, если по нему поступит очень выгодное предложение от другой команды.

– Алексей Миранчук высказался о ходе переговоров с клубом по новому контракту – игрок хотел бы опцию перехода в зарубежный клуб, если поступит предложение. Как бы вы охарактеризовали ситуацию?

– Диалог продолжается, мы проводим встречи.

– Не рассматриваете вариант продажи футболиста этой зимой? Может быть, есть предложения?

– Предложений нет. Что касается первого вопроса, то если появляется сверхвыгодный вариант для футболиста и клуба, все может случиться. Пока такого предложения нет. Мы очень бы хотели сохранить Алексея и Антона Миранчуков в «Локомотиве».

– Какова ситуация с Антоном?

– Срок аренды в «Левадии» близится к завершению. В составе «Локомотива» Антон должен отправиться на зимние сборы.

– Есть ли уже план на зимнюю трансферную кампанию?

– План есть, планируем его обсудить с тренерским штабом.

– Большие ли предстоят перемены?

– Нет, не кардинальные. Обычная, нормальная жизнь клуба. Никаких прорывов не планируем.