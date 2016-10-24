Уткин: «У кого-то в ЦСКА действительно проблемы»

Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации в ЦСКА.

«Вопрос ведь не в том, будет ли клуб продан и усидит ли главный тренер. ЦСКА будет всегда, кто бы его ни содержал; а тренер Слуцкий, как только окажется свободным, еще станет выбирать, какую ему принять команду. Вопрос только в том, сможет ли клуб измениться сам – или для того, чтобы когда-нибудь возродиться, он должен сперва разрушиться.

Вот на что мало времени. И гнев болельщиков тут не подскажет, как дальше быть. Его можно только не заметить. Зашторить окна, уехать домой, включить умиротворяющую музыку, обнять любимого человека.

Если спроецировать современную историю ЦСКА на более близкое произведение искусства, то мы с вами смотрим «Пиратов Карибского моря». Только что началась третья часть. «Была пропета песня»! Сама по себе бессмысленная и даже ребяческая. Но практического пути назад уже нет. У кого? Это очень просто. Я перечислю, у кого.

Слуцкий не останется без работы и не вспомнит, кто и когда ему говорил о трусости. Болельщики будут ходить на новый стадион всегда, и дети их тоже. Футболисты — кто-то закончит и займется семьей, кто-то найдет себе другую команду...

А вот у кого-то, мной не названного, действительно проблемы!» – сообщил Уткин.