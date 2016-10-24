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Уткин: «У кого-то в ЦСКА действительно проблемы»

24 октября 2016, 23:40
9

Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации в ЦСКА.

«Вопрос ведь не в том, будет ли клуб продан и усидит ли главный тренер. ЦСКА будет всегда, кто бы его ни содержал; а тренер Слуцкий, как только окажется свободным, еще станет выбирать, какую ему принять команду. Вопрос только в том, сможет ли клуб измениться сам – или для того, чтобы когда-нибудь возродиться, он должен сперва разрушиться.

Вот на что мало времени. И гнев болельщиков тут не подскажет, как дальше быть. Его можно только не заметить. Зашторить окна, уехать домой, включить умиротворяющую музыку, обнять любимого человека.

Если спроецировать современную историю ЦСКА на более близкое произведение искусства, то мы с вами смотрим «Пиратов Карибского моря». Только что началась третья часть. «Была пропета песня»! Сама по себе бессмысленная и даже ребяческая. Но практического пути назад уже нет. У кого? Это очень просто. Я перечислю, у кого.

Слуцкий не останется без работы и не вспомнит, кто и когда ему говорил о трусости. Болельщики будут ходить на новый стадион всегда, и дети их тоже. Футболисты — кто-то закончит и займется семьей, кто-то найдет себе другую команду...

А вот у кого-то, мной не названного, действительно проблемы!» – сообщил Уткин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Уткин Василий
Комментарии (9)
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himik2-62
1477345306
вася прям ектросенс
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woyser
1477345852
По сути нет у армейцев особых то проблем, так смена поколений, да игровой кризис, как и во всех командах. Последние лет пять армейцы всегда начинали чемпионат слабо, а во втором круге раскручивали свою машину и всегда бились за первое место. В этом сезоне думаю будет также. Настоящие болелы всегда поддержат свою команду в трудную минуту. А бучу поднимают те кому нужен лишь результат, но это и не болелы. Вспомните Локо, когда они чемпионили, какая у них была армия и где она? И так происходит со всеми командами.
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опус 2
1477369821
Чревовещатель !
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dyema
1477375071
Из неназванных: 1. Гинер - финансовые проблемы. 2.Кураторы - морально-этические проблемы. 3.Судьи - опять финансовые, а кто платить будет)))
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hirurg99
1477375287
Всем привет! Ну, вот согласитесь, что Вася демагог.
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mihail200606
1477382172
Балабол он все таки...
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