Витсель: «Оренбург» – очень хорошая команда»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после победы над «Оренбургом» в матче 11-го тура российской Премьер-лиги отметил хорошую игру в исполнении соперника.

«Оренбург» играет не как большинство российских команд. Это действительно очень хорошая команда. Сегодня нам было очень тяжело еще и потому, что совсем недавно играли в Лиге Европы. Мы очень поздно вернулись домой, поэтому в этом матче были не слишком свежими. Мы могли действовать лучше, не воспользовались своими шансами и не удвоили счет.

Сегодня у нас была экспериментальная линия защиты. Конечно, было непривычно. Мы привыкли играть с Нету и Кришито сзади. Считаю, что для первого раза мы сыграли отлично в таком сочетании. Хотя, конечно, нам нужно привыкнуть играть в новом сочетании.

Если ЦСКА выиграет у «Спартака» в следующем туре, и мы победим «Томь», то единолично возглавим таблицу. Если же выиграет «Спартак», то ЦСКА от нас будет отставать. В общем, не знаю, что лучше для «Зенита». Мы должны сосредоточиться на своей игре», – отметил Витсель.