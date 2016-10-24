Боярский: «Слуцкому лучше не обращать внимания на такое отношение болельщиков. Не тронь и пахнуть не будет»

Народный артист России Михаил Боярский выступил с поддержкой в адрес главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. По мнению Боярского, специалисту не стоит обращать внимание на негативное отношение болельщиков.

– Видели баннеры болельщиков ЦСКА в адрес Леонида Слуцкого?

– Из гнилых яблок выбирать не приходится. У нас очень много Шариковых на трибунах, и от этого никуда не деться. Преображенские еще долго не придут.

– Как работать под прессингом тренеру?

– Ему хватит достоинства, чтобы перенести все это. Леонид Викторович справится с довольно неприятной темой. Лучше не обращать внимания на такое отношение. Не тронь и пахнуть не будет.