Боярский: «Слуцкому лучше не обращать внимания на такое отношение болельщиков. Не тронь и пахнуть не будет»

Народный артист России Михаил Боярский выступил с поддержкой в адрес главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. По мнению Боярского, специалисту не стоит обращать внимание на негативное отношение болельщиков.
– Видели баннеры болельщиков ЦСКА в адрес Леонида Слуцкого?
– Из гнилых яблок выбирать не приходится. У нас очень много Шариковых на трибунах, и от этого никуда не деться. Преображенские еще долго не придут.
– Как работать под прессингом тренеру?
– Ему хватит достоинства, чтобы перенести все это. Леонид Викторович справится с довольно неприятной темой. Лучше не обращать внимания на такое отношение. Не тронь и пахнуть не будет.
Источник: «Спорт-Экспресс»