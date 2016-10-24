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Пономарев: «Гинер может поменять Слуцкого уже зимой»

24 октября 2016, 15:50
12

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о перспективах главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. По мнению ветерана, вскоре президент клуба Евгений Гинер может отправить специалиста в отставку уже зимой.

«Мне кажется, что в ЦСКА скоро будут изменения. Сейчас команде необходимо свежее мышление. Нельзя же все время играть от обороны: победы куются в атаке. ЦСКА стал много отдавать передач поперек поля, контролировать игру в центре и на своей половине. Евгений Гинер может поменять главного тренера ЦСКА уже этой зимой. Он смелый и прогрессивный руководитель, который чувствует нерв команды. Если увидит, что это необходимо, то сделает», – сказал Пономарев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (12)
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bset
1477313821
И будем прав
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Mi6
1477315125
Слуц слишком много знает...
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ск122
1477315685
У Жени нет денег, чтобы менять Леню.
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momwig_
1477317052
Гинер, может, что и чувствует, только сейчас либо на тренера тратиться. Либо на игроков, либо на судей. Второе насущнее, третье - дешевле и эффективнее. Думаю, это он и выберет.
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alll-1
1477319698
перестали с судьями работать ,вот вам и результат
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APchelov
1477319967
Ага. И с новым тренером березуцкие и игнашевичи побегут вперёд )
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Антибиотик
1477322909
Все в эксперты записались. Слуцкий так играет не от хорошей жизни. Дайте ему забивного нападающего вместо Траоре и ЦСКА заиграет совсем по-другому. Пономарев, вроде бывший футболист, а игру совсем не читает.
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Garrincha58
1477326092
а почему все хором запели об его отставке? нет игры, а у кого она есть? у МЮ есть? а там игроки не чета нашим! спады у всех бывают, а тут отсутствие ключевых игроков сказывается плюс игры как таковой ЦСКА уже давно не показывает тогда надо было давно его увольнять только кто заменит прежде игроков надо менять давно уже защита на ладан дышит в нападении и вовсе нет никого то что сейчас это просто безобразие Траоре не тот кто может решить проблемы
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за ЦСКА с 1980г
1477328854
а раз нет у Жени денег,то пусть сам и тренерует..
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Joko21
1477331118
лучше пусть денжат подкинет на усиление
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