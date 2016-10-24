Пономарев: «Гинер может поменять Слуцкого уже зимой»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о перспективах главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. По мнению ветерана, вскоре президент клуба Евгений Гинер может отправить специалиста в отставку уже зимой.

«Мне кажется, что в ЦСКА скоро будут изменения. Сейчас команде необходимо свежее мышление. Нельзя же все время играть от обороны: победы куются в атаке. ЦСКА стал много отдавать передач поперек поля, контролировать игру в центре и на своей половине. Евгений Гинер может поменять главного тренера ЦСКА уже этой зимой. Он смелый и прогрессивный руководитель, который чувствует нерв команды. Если увидит, что это необходимо, то сделает», – сказал Пономарев.