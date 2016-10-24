Акинфеев надеется поиграть на высоком уровне еще пять-шесть лет

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил тренера молодежной команды армейцев Вячеслава Чанова с 65-летием и отметил, что рассчитывает поиграть на высоком уровне еще пять-шесть лет.

«Мне крайне повезло работать с этим человеком! Даст бог, еще лет пять-шесть поиграю на высоком уровне. И не последняя заслуга в том Викторыча, который вместе с Валерием Газзаевым заложил такой фундамент психологической уверенности и устойчивости.

С первых совместных тренировок, с первых минут понял, что это мой тренер. Мы ведь зачастую практически с самого начала чувствуем, наш человек или нет. Викторыч никогда не напрягал. Не в том смысле, что не давал нагрузок, а не грузил, не стоял над душой. Считает ли он меня своей гордостью? Надеюсь, что да», – сказал страж ворот.