КДК рассмотрит поведение фанатов ЦСКА и «Спартака»

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков ЦСКА и «Спартака» по итогам 11-го тура российской Премьер-лиги.

«Во встрече «Урал» – «Спартак» болельщики красно-белых использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и бросали посторонние предметы.

В матче «Локомотив» – ЦСКА болельщики обоих клубов использовали пиротехнику и ненормативную лексику. Поклонники армейской команды вывесили несогласованный баннер, а также сожгли атрибутику «Локомотива», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Стоит отметить, что в рамках 12-го тура Премьер-лиги состоится встреча «Спартака» с ЦСКА, которая пройдет 29 октября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.