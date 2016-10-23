Григорий Иванов: «Не могу понять «Спартак», который после каждого матча платит за своих болельщиков»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал некорректное поведение болельщиков «Спартака» в матче команд в 11-м туре РФПЛ. По ходу встречи фанаты красно-белых кидали с трибун в сторону вратаря хозяев снежки.

«Ночью выпал снег, но мы все убрали, поэтому я не знаю, где они нашли эти снежки. Это, конечно, не сказать, что не от большого ума, но немного некрасиво. А если бы в голову попали?

Они же этого не понимают — попали бы в голову, вратарь упал бы, и игру не стали бы продолжать; три очка достались бы «Уралу» из-за людей, которые больше вредят, нежели болеют. Конечно, потом они успокоились, наверное, поняли, что могут быть какие-то санкции.

Я просто не могу понять «Спартак», который после каждого матча платит за своих болельщиков, — можно же, наверное, как-то с ними поговорить, чтобы такого не было. Есть инспекторы и делегаты, которые, наверное, этот инцидент отметят в рапорте, поэтому «Урал» не будет никуда обращаться, — заявил Иванов.