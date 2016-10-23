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  • Григорий Иванов: «Не могу понять «Спартак», который после каждого матча платит за своих болельщиков»

Григорий Иванов: «Не могу понять «Спартак», который после каждого матча платит за своих болельщиков»

23 октября 2016, 10:26
15

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал некорректное поведение болельщиков «Спартака» в матче команд в 11-м туре РФПЛ. По ходу встречи фанаты красно-белых кидали с трибун в сторону вратаря хозяев снежки.

«Ночью выпал снег, но мы все убрали, поэтому я не знаю, где они нашли эти снежки. Это, конечно, не сказать, что не от большого ума, но немного некрасиво. А если бы в голову попали?

Они же этого не понимают — попали бы в голову, вратарь упал бы, и игру не стали бы продолжать; три очка достались бы «Уралу» из-за людей, которые больше вредят, нежели болеют. Конечно, потом они успокоились, наверное, поняли, что могут быть какие-то санкции.

Я просто не могу понять «Спартак», который после каждого матча платит за своих болельщиков, — можно же, наверное, как-то с ними поговорить, чтобы такого не было. Есть инспекторы и делегаты, которые, наверное, этот инцидент отметят в рапорте, поэтому «Урал» не будет никуда обращаться, — заявил Иванов.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Урал Спартак
Комментарии (15)
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leonard1984
1477208317
Правильно сказал: вредители, а не болельщики! Им ещё, наверно, и проезд оплатили!
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Filllllll
1477210033
Не могу понять этих болел. За эти штрафы все, наверное Месси с Рональдой купить можно. Даже не в этом дело, можно ж после игры хулиганить. А если не интересно, что на поле происходит, зачем туда ходить, сразу после игры собираться можно и развлекаться, а так только мешают. Приятно когда на выезде поддержка, но и Федуна наверное задрало платить. Надо как то уровень культуры на стадионах поднимать, ставить камеры и делать так, что тот кто накосячил, пусть и отвечает, а клуб здесь не причем. К примеру болелы зенита переоделись сорвали матч, а Спартак должен отвечать.
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sochi-2013
1477210193
Да, уж! По-свински. Нормальному человеку не понять такого поведения. У меня единственное объяснение- происки конкурентов.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1477210273
Болельщики в подавляющем большинстве люди, знающие толк не только в футболе, но и в культуре поведения. Фаны же, напротив, ни тем, ни этим не страдают, а весь свой оголтелый фанатизм толпы направляют лишь на разрушение. Причем, занимаясь попытками разрушить, принизить и очернить имидж соперника и его болельщиков, фаны никогда не поймут, что прежде всего наносят вред исключительно своему "любимому" клубу.
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radga
1477210876
Когда судьи начинают косячить, то реакция фанатов такова..... . Вратарь оказался самым близким, если был-бы судья ближе, то я ему не завидую. И эти козлы(судьи) буквально провоцируют фанов на такого рода вещи. Оттуда корни этого зла.
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oyabun
1477211253
А мы потом удивляемся, почему Федун не тратит значительные суммы на покупку высококлассных футболистов, способных реально усилить команду. И как результат играем фактически с одним нападающим в этой половине сезона, который травмировался и выпал надолго. Да всё потому что после каждой игры приходится тратить сотни тысяч на штрафы из-за идиотского поведения на играх неадекватных фанов. А выиграть Чемпионат на одном только энтузиазме, имея в команде средний подбор игроков, Оччень трудно..
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ttter
1477213965
Это Гинер кидал)))
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Serjoga
1477214464
Похоже, что Федун мазохист! Ну нравится ему за все платить!
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mgordeev
1477219626
Я сейчас все парню объясню. Приехали 1300 человек. Предположим билеты по 1000р, итого 1 300 000. Ну и штраф тысяч 150-200. Итого больше ляма профита. Это несложно, надо просто было в школе не прогуливать уроки. Грише Иванову просто невдомек, что фанатов Спартака больше, чем фанатов Урала. Раз в 1000, или в 10 000. Со всеми не поговоришь. Ему стоит сконцентрироваться на своем клубе и думать о том, чтобы он стал вровень со Спартаком.
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Diman67
1477220203
не зря же они свиньи...
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