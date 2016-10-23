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  • АПЛ. «Челси» отправил в ворота «Манчестер Юнайтед» четыре безответных мяча

АПЛ. «Челси» отправил в ворота «Манчестер Юнайтед» четыре безответных мяча

23 октября 2016, 19:51
26

В центральном матче 9-го тура АПЛ «Челси» у себя дома одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0. Таким образом, лондонский клуб расположился в зоне Лиги чемпионов, поднявшись на четвертое место в турнирной таблице.

Отметим, что благодаря данной победе «Челси» продлил серию без поражений в матчах с «Манчестер Юнайтед» до восьми встреч.

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Челси – Манчестер Юнайтед – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Педро, 1; 2:0 – Кэхилл, 21; 3:0 – Азар, 62; 4:0 – Канте, 70.

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро (Чалоба, 71), Азар (Виллиан, 77), Коста (Батшуайи, 77).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Блинд, Смоллинг, Байи (Рохо, 51), Валенсия, Феллайни (Мата, 46), Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 65), Рэшфорд, Ибрагимович.

Предупреждения: Педро, 1; Луис, 41; Алонсо, 66 – Байи, 29; Погба, 75.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед
Комментарии (26)
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Тraumtanzеr
1477241541
Ищу работу, зовут Жозе.
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uBaH_
1477241661
88' Да, ребят, комментировать тут нечего. "Челси" уже одной ногой в баре, а Моуринью и Ко - в ж... В желании быть лучше, короче.
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talgatnurzhanov2006
1477241717
давно такой челси не видел.
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Тraumtanzеr
1477241735
Смоллингу ЗМ. Так привозить, даже Гранат не умеет.
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ЦСКА 2015-2016
1477241851
ЧЕЛСИ как всегда супер.С победой команда
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Павел Буре
1477242050
Я болельщик МЮ, но честное слово ну не вижу я работу Маура не вижу и все!!!! работу гвардиолы - вижу, работу клопа - вижу, работу конте тоже вижу, может я не туда смотрю!!!! тогда подскажите куда смотреть????
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ivanthebest
1477242331
Считаю что счёт не по игре... У челси зашло всё что могло и даже чуть больше... Ну и плюс "кудесник" мяча Смоллинг, это просто пздц... Все 4 мяча были забиты из под этого клоуна...
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Павел Буре
1477242363
Как увижу фелаини в центре поля, сразу на блевотину тянет!!! ну за чем это бревно ставить в центре поля??? блинд, рохо, смолинг, фелаини, лингард, янг, керику тож пора на выход, время прошло. нужен нап на подмену ибре, левый и правый полузащитник нормальный нужен, рашфорд пока не тянет все игры. ну как то так.
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Liverpool-The-Best
1477242477
Да уж, жаль конечно, что с Ливерпулем не сыграли в открытый футбол... Все таки, 2 очка потеряли(((
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bandini
1477257340
Даже как-то жалко Моуриньо...Так можно надломаться и уйти из профессии..
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