АПЛ. «Челси» отправил в ворота «Манчестер Юнайтед» четыре безответных мяча

В центральном матче 9-го тура АПЛ «Челси» у себя дома одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0. Таким образом, лондонский клуб расположился в зоне Лиги чемпионов, поднявшись на четвертое место в турнирной таблице.

Отметим, что благодаря данной победе «Челси» продлил серию без поражений в матчах с «Манчестер Юнайтед» до восьми встреч.

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Челси – Манчестер Юнайтед – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Педро, 1; 2:0 – Кэхилл, 21; 3:0 – Азар, 62; 4:0 – Канте, 70.

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро (Чалоба, 71), Азар (Виллиан, 77), Коста (Батшуайи, 77).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Блинд, Смоллинг, Байи (Рохо, 51), Валенсия, Феллайни (Мата, 46), Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 65), Рэшфорд, Ибрагимович.

Предупреждения: Педро, 1; Луис, 41; Алонсо, 66 – Байи, 29; Погба, 75.

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