«Урал» не будет жаловаться на болельщиков «Спартака» из-за снежков

«Урал» не собирается жаловаться на фанатов «Спартака», бросавших снежки во вратаря Николая Заболотного. Об этом заявил президент екатеринбуржцев Григорий Иванов, комментируя этот инцидент.

«Сегодня ночью выпал снег, но мы все убрали, поэтому я не знаю, где они нашли эти снежки. Это, конечно, не сказать, что не от большого ума, но немного некрасиво. А если бы в голову попали? Они же этого не понимают – попали бы в голову, вратарь упал бы и игру не стали бы продолжать; три очка достались бы «Уралу» из-за людей, которые больше вредят, нежели болеют.

Конечно, потом они успокоились, наверное, поняли, что могут быть какие-то санкции. Я просто не могу понять «Спартак», который после каждого матча платит за своих болельщиков, – можно же, наверное, как-то с ними поговорить, чтобы такого не было. Есть инспекторы и делегаты, которые, наверное, этот инцидент отметят в рапорте, поэтому «Урал» не будет никуда обращаться», – сказал Иванов.