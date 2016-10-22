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  • Червиченко: «Удручает, что такой игры, как у «Спартака», достаточно, чтобы лидировать в РФПЛ»

Червиченко: «Удручает, что такой игры, как у «Спартака», достаточно, чтобы лидировать в РФПЛ»

22 октября 2016, 20:11
18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями после матча 11-го тура РФПЛ между москвичами и «Уралом» (1:0).

– Мне вообще матч не понравился: серый, скучный, абсолютно неинтересный. «Спартак» выиграл только за счет того, что у него много индивидуально сильных игроков, в «Урале» такой игрок один возрастной Павлюченко. Но ему даже не с кем было отыграться. Разница в мастерстве уральских и спартаковских футболистов налицо.

– То есть зря спартаковские болельщики беспокоились по поводу отсутствия Глушакова, Зе Луиша и Промеса?

– Ну конечно, даже те, кто остались, на две-три головы выше соперника. Повторюсь, у «Урала» только Павлюченко пытался как-то грамотно искать мяч, отдавать... Еще выделю африканца Лунгу, который старался, но позитив в его действиях раз за разом менялся на негатив. Остальные же игроки «Урала» – общая масса.

– Оцените игру Мельгарехо, который забил гол и еще один мяч которого в спорной ситуации был отменен?

– Честно говоря, ничего особенного он не показал. Ошиблась защита «Урала» и он использовал свой момент. Игрок забил один мяч, а стоит шесть миллионов. Дороговато будет, даже если этот гол стал для команды победным. Три очка за такие деньги – мне кажется, кажется «Спартак» за Мельгарехо» переплатил.

– Как вам работа главного арбитра Александра Егорова?

– Было несколько спорных моментов, но Егоров – не Безбородов, а Попов – не Навас. Попов в перовом тайме мог, конечно, получить карточку и если бы на его месте был Навас, точно бы показали. Потом во втором тайме я не понял, когда игрок «Спартака» бросил нападающего «Урала» через бедро или вместе с ним завалился, абсолютно в борцовской позе они упали, но как-то этот момент прошел мимо арбитра. И, конечно, когда Мельгарехо забил второй мяч, я тоже не понял, где там было нарушение. А в принципе Егоров отсудил ровненько: любой эпизод можно трактовать в зависимости от того, за кого ты болеешь.

– С момента назначения Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака» прошел уже достоточный срок. «Спартак» угадал с ним?

– Каррера симпатичный, приятный человек, но его работа меня не впечатляет. Меня вообще удручает, что игра, показанная «Спартаком» сегодня и с «Ростовом», является достаточной, чтобы лидировать в чемпионате России. Это говорит о том, что наш футбол падает все ниже и ниже.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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radga
1477156828
Ну сколько можно....Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко .... . Этот пидар уже достал. Почему у других бывших президентов Спартака не интересуются игрой? Коменты этого козла болельщиков не интересуют. Понимаю это как травлю.
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ttter
1477157097
Удручать тебя должно,что ты свох х*й из-за пуза невидишь.
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Asbjorn
1477157552
Удручает, что червиченко никак не замолчит
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Диктор
1477158518
Как же ты достал Червяк.
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nik55
1477158774
опять червяк хлебало открыл --когда ты замолчишь
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VVM1964
1477158815
А КТО У НАС ПОКАЗЫВАЕТ СТАБИЛЬНУЮ ЧЕМПИОНСКУЮ ИГРУ ???
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Алекc
1477164622
когда же ты заткнешься, червяк бл...
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СМЕРШiРУ
1477165233
Господин Червиченко поверьте в данной ситупции удручает лишь то что такое обрюзглое и глупое гомнецо как ты когда то имело отношение к ФК Спартак и числились директором этого клуба. Надеюсь что столь печальный факт более не повториться....
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momwig_
1477165478
Изойди своей мерзкой вонючей желчью, урод.
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SeniorMoroz91
1477169617
толстому все неймется
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