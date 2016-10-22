Ромуло, Ещенко и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

«Урал» и «Спартак» назвали стартовые составы, в которых они выйдут на поединок 11-го тура РФПЛ.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Динга, Панков, Фидлер, Емельянов, Подоксенов, Кулаков, Павлюченко, Ставпец, Лунгу.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Фонтанелло, Павленко, Новиков, Чантурия, Коробов, Жуков, Конате.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Ромуло, Фернандо, Зобнин, Попов, Джано, Мельгарехо.

Запасные: Песьяков, Маурисио, Таски, Кутин, Тимофеев, Зуев, Давыдов.

Игра состоится в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена» и начнется в 17:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.