Рейнгольд: «Спартак» может потерять очки в матче с «Уралом»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не верит в то, что красно-белые смогут победить в гостевом матче 11-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом».

«Шансов мало. Стоит это признать. «Спартак» лишился не просто трех игроков основного состава. По сути, это три ключевых футболиста. Я просто не вижу, кто сможет их заменить на поле в плане мастерства. Это слишком большая потеря. «Спартак» может потерять очки.

Послушайте, кто будет играть? При всех тех делах, что Зе Луиш не так много забивает, он хорошо цепляется за мяч. Он выполняет острые передачи. Сейчас «Спартак» будет играть без номинальных нападающих. Откуда же ждать забитых мячей? Кто будет угрожать воротам? Но больше всего мне обидно за Дениса Глушакова, который набрал сумасшедшую форму и по сравнению с прошлым сезоном вышел на более высокий уровень.

«Урал» — команда среднего уровня. «Зенит» спокойно ее обыграл в прошлом туре. Но для этого нужно забивать мяч в первые 20 минут встречи. Тогда «Урал» раскроется, и «Спартаку» будет проще играть. Да любой сильной команде легче проводить матчи на выезде, потому что соперник на своем поле не выстраивает защиту из 9-10 человек. Но как я уже сказал, этот случай отличается тем, что непонятно, кто в «Спартаке» будет забивать, когда нет Промеса и Зе Луиша», — заявил Рейнгольд.