Роналдо: «От России будут ожидать многого на ЧМ-2018»

Легендарный футболист Роналдо надеется на то, что сборная Бразилии сумеет пробиться на чемпионат мира 2018 года в России. Также бразильский футболист отметил, что на сборную России на предстоящем первенстве возлагаются большие надежды.

«К сожалению, Бразилия не будет участвовать в Кубке конфедераций, но, надеюсь, сыграет на чемпионате мира-2018, потому что много делает для этого. Сборная России представляет страну-хозяйку, поэтому на нее многие надеются. Часто такие команды не оправдывают возложенные на них надежды, но чемпионат мира абсолютно непредсказуем», – сказал Роналдо в эфире программы «Вечерний Ургант».