Бубнов: «Без Смолова «Краснодар» – совсем другая команда»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку игре «Краснодара» в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы с «Шальке» (0:1).

«Мы в очередной раз убедились в том, что с Федором Смоловым это одна команда, а без него — совсем другая. Он способен за счeт индивидуальных действий создать гол буквально из ничего. А своего соперника краснодарцы еще и, возможно, немного недооценили, ведь «Шальке» сейчас находится в подвале турнирной таблицы чемпионата Германии. «Краснодар» проиграл, однако все равно нельзя сказать, что команда не создает моменты. Просто, к сожалению, подводит реализация», – сказал он.

