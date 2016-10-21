Гвардиола: «Извините, парни, но за семь лет я выиграл 21 титул»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гваридола подчеркнул, что не будет отказываться от своей игровой философии.

«Вам бы этого хотелось, не так ли? Я думал об этом, да. Но любое решение не будет лучше того, во что я верю. Так что я не буду ничего менять.

А знаете, в чем еще причина? Я выиграл 21 титул за семь лет. Извините, парни. За семь лет я взял 21 титул. Так что этот стиль приносит по три трофея за сезон в среднем.

Но если вы верите, что я приду в «Манчестер Сити» и через три месяца все будет хорошо, я буду побеждать на «Камп Ноу» со счетом 4:0, буду доминировать в матче с командой с Месси в составе, Суарес и Неймар ничего не создадут, а Иньеста будет плохо играть – то нет. Я хорош, но этого мало», – сказал Гвардиола.