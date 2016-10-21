В «Локомотиве» недовольны самоотдачей некоторых игроков

Председатель совета директоров «Локомотива», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков недоволен самоотдачей некоторых игроков московской команды.

«Считаю, что игроки, которые получают определенный уровень зарплаты, мягко говоря, не самый низкий в лиге, должны соответствующим образом выступать и в тренировочном процессе, и на поле, несмотря на все влияющие на них обстоятельства.

Кроется ли проблема в самих футболистах или это вина главного тренера команды Юрия Семина? Не хочу сейчас разделять. Что сказал, то сказал. Но у Юрия Павловича кредит доверия есть.

Мы считаем, что, естественно, в определенных линиях нам нужно укрепление. Менеджмент команды будет определяться в соответствии с финансовыми возможностями», – сказал Мещеряков.