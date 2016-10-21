Мутко задумался над переизбранием в совет ФИФА

Президент РФС Виталий Мутко не торопится заявлять о своем желании переизбираться в совет ФИФА в 2017 году. Уже 5 апреля в Хельсинки состоится конгресс УЕФА, на котором пройдут очередные выборы представителей организации в совет ФИФА.

«Пока работаем, а дальше будем думать. Впереди выборы в ФИФА, УЕФА в следующем году. Мои мандаты заканчиваются. Надо думать, не такая простая тема», – заявил Мутко.

Напомним, на днях Мутко был назначен на пост вице-премьера России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.