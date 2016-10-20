Семин: «Проблемы «Локомотива» в атаке связаны не с отдельными игроками, а со всей командой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о низкой результативности московского клуба в нынешнем сезоне, отметив, что данная проблема связана не с отдельными игроками, а с командными действиями в целом. На данный момент железнодорожники забили в РФПЛ шесть мячей.

– Мы все не удовлетворены, голов ведь не забиваем, нужно качественнее играть. Все, что до штрафной, неплохо, но внутри штрафной действуем пока плохо.

– В матче с «Амкаром» не вышли ни Хенти, ни Шкулетич. Они вас не устраивают?

– Меня все игроки устраивают. Но в матчах, в которых выходили Шкулетич и Хенти, мы особенной результативностью похвастать не могли. Поэтому проблема не в каком-то отдельном игроке, а у всей команды в атакующих действиях.