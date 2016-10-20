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  • Чанов: «Не понимаю, почему говорят про пропущенные голы, а не про сейвы Акинфеева. Как он, появляются раз в 100 лет»

Чанов: «Не понимаю, почему говорят про пропущенные голы, а не про сейвы Акинфеева. Как он, появляются раз в 100 лет»

20 октября 2016, 17:58
12

Тренер молодежной команды ЦСКА Вячеслав Чанов отметил высокий уровень игры вратаря Игоря Акинфеева в матче с «Монако» (1:1) в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.

«Игорь однозначно лучший игрок матча. Двух мнений здесь даже быть не может. Конечно, обидно, что пропустили за три минуты до конца игры. Все переживают. Но мы могли бы и не жалеть об этом, так как ещe за полчаса до финального свистка мяч мог влететь в ворота «армейцев». Но Игорь играл потрясающе, спасал. Вы же помните, как его «расстреливали» еще в первом тайме. Акинфеев лишний раз всем доказал, что является номером один.

Есть очень хорошая восточная поговорка. Собака лает, караван идет. Вот и все. Вратарям всегда достается. Считают пропущенные мячи. А то, что нападающие не добежали где-то, ногу не подставили, – это все ерунда! Так получается? Игорь очень стойкий парень. Такие голкиперы, как он, появляются, раз в 100, раз в 50 лет. Я не понимаю, почему говорят про пропущенные голы, а не про сейвы Игоря.

У нас в стране часто ничто так не радует человека, как неудача другого. Люди зачем-то завидуют Акинфееву. Ничего. Мы, вратари, спокойно относимся к таким вот «специалистам». Просто делаем свою работу. У нас частенько про заслуги голкиперов вспоминают, когда они уже завершают карьеру», – заявил Чанов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Монако Акинфеев Игорь
Комментарии (12)
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ivan199103
1476976024
Хейтеры суки
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hunta
1476976366
Игорь классный воротчик!
Ответить
hunta
1476978026
Свинский хлев рулит...!!!!
Ответить
007abdul007
1476978312
свиньи бесятся, ну и пусть, на них всем плевать
Ответить
Стаz
1476982104
В пропущенных голах виноват не только вратарь
Ответить
Иван Разглыба
1476985621
Без него бы точно проиграли
Ответить
prtcs
1476986675
Зависть бывает только черная, а такие подсчеты ведут неудачники.
Ответить
neofizer
1476992123
истину глаголит вратарь бывалый.
Ответить
___PRV___
1476999826
Игорь кравчик,в последние годы его сейвы помогают ЦСКА И сборной,например:матч со Шведами,можно сказать вывел на евро,на евро можно сказать,что только акинфеев и играл,ну ещё например матч с Рубином в последнем туре,2 сейва в конце матча принесли чемпионство ЦСКА
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BAIv
1477035385
конифей сильный воротчик, кто говорит иное это так тролинг ...
ему чутка роста и ваще был бы супер
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