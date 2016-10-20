Чанов: «Не понимаю, почему говорят про пропущенные голы, а не про сейвы Акинфеева. Как он, появляются раз в 100 лет»

Тренер молодежной команды ЦСКА Вячеслав Чанов отметил высокий уровень игры вратаря Игоря Акинфеева в матче с «Монако» (1:1) в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.

«Игорь однозначно лучший игрок матча. Двух мнений здесь даже быть не может. Конечно, обидно, что пропустили за три минуты до конца игры. Все переживают. Но мы могли бы и не жалеть об этом, так как ещe за полчаса до финального свистка мяч мог влететь в ворота «армейцев». Но Игорь играл потрясающе, спасал. Вы же помните, как его «расстреливали» еще в первом тайме. Акинфеев лишний раз всем доказал, что является номером один.

Есть очень хорошая восточная поговорка. Собака лает, караван идет. Вот и все. Вратарям всегда достается. Считают пропущенные мячи. А то, что нападающие не добежали где-то, ногу не подставили, – это все ерунда! Так получается? Игорь очень стойкий парень. Такие голкиперы, как он, появляются, раз в 100, раз в 50 лет. Я не понимаю, почему говорят про пропущенные голы, а не про сейвы Игоря.

У нас в стране часто ничто так не радует человека, как неудача другого. Люди зачем-то завидуют Акинфееву. Ничего. Мы, вратари, спокойно относимся к таким вот «специалистам». Просто делаем свою работу. У нас частенько про заслуги голкиперов вспоминают, когда они уже завершают карьеру», – заявил Чанов.