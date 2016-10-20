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  • Семшов: «Если ЦСКА не выиграет в следующем туре, выйти из группы будет уже проблематично»

Семшов: «Если ЦСКА не выиграет в следующем туре, выйти из группы будет уже проблематично»

20 октября 2016, 08:30
6

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что у ЦСКА остаются шансы на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что по итогам трех туров у армейцев в активе два очка.

– Верите, что ЦСКА пробьется в плей-офф?

– Это ж не «ромашка» – верю, не верю… В таблице такая плотность, что одна победа способна все перевернуть. Но если ЦСКА не выиграет в следующем туре, выйти из группы будет уже проблематично. Хотя за Лигу Европы в любом случае зацепиться должны.

– Кто из соперников ЦСКА в Лиге чемпионов вам больше понравился?

– Не могу кого-то выделить. У «Байера» хорошая атака, быстрые, резкие футболисты, но сзади не все в порядке. «Тоттенхэм» даже без лидеров смотрелся неплохо. «Монако» первый тайм провалил. Сломанная линия в обороне, постоянные огрехи защитников – на уровне Лиги чемпионов это недопустимо. Зато во втором тайме команда доказала, что играть умеет. В общем, группа ровная, все теряют очки. Борьба нас ждет до последнего тура.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА
Комментарии (6)
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neofizer
1476945973
выйдут,хоть и мало шансов..
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firs04
1476946202
Каждый год одно и тоже, а в итоге опять "Ну не получилось"
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Пиво без газа
1476948594
Можно ещё верить в чудо.
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bset
1476957658
Я тоже хочу быть аналитиком. "Если ЦСКА выиграет в следующем матче, получит 3 очка" "Если ЦСКА сыграет вничью в следующем матче, получит 1 очко" "Если ЦСКА проиграет в следующем матче, очков не получит" "ЦСКА нужно занять хотя бы второе место, чтобы выйти в следующий этап Лиги Чемпионов" "ЦСКА нужно занять третье место. чтобы выйти в Лигу Европы" "Если ЦСКА займет четвертое место, в еврокубках в этом сезоне они уже не сыграют"
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Aztec58
1476959509
Однозначно не выиграет.
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VVM1964
1476959519
НАДО БЫТЬ РЕАЛИСТАМИ - 3 Е МЕСТО И ЛЕ , ЭТО ЕЩЕ ХОТЬ КАК- ТО РЕАЛЬНО .
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