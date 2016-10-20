Семшов: «Если ЦСКА не выиграет в следующем туре, выйти из группы будет уже проблематично»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что у ЦСКА остаются шансы на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что по итогам трех туров у армейцев в активе два очка.

– Верите, что ЦСКА пробьется в плей-офф?

– Это ж не «ромашка» – верю, не верю… В таблице такая плотность, что одна победа способна все перевернуть. Но если ЦСКА не выиграет в следующем туре, выйти из группы будет уже проблематично. Хотя за Лигу Европы в любом случае зацепиться должны.

– Кто из соперников ЦСКА в Лиге чемпионов вам больше понравился?

– Не могу кого-то выделить. У «Байера» хорошая атака, быстрые, резкие футболисты, но сзади не все в порядке. «Тоттенхэм» даже без лидеров смотрелся неплохо. «Монако» первый тайм провалил. Сломанная линия в обороне, постоянные огрехи защитников – на уровне Лиги чемпионов это недопустимо. Зато во втором тайме команда доказала, что играть умеет. В общем, группа ровная, все теряют очки. Борьба нас ждет до последнего тура.