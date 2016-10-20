Газзаев: «Нужно задуматься о создании единой лиги Таможенного союза. Программа почти готова»

Российский тренер Валерий Газзаев высказал идею создания Евразийской футбольной лиги.

«Следовало бы задуматься о создании единой лиги для стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС и выступающих под эгидой УЕФА. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Армения. Конечно, условия объединения должны быть другими, нежели в Объединенном чемпионате, где Россия и Украина были бы представлены равным количеством участников. Здесь же преимущество оставалось бы за Россией, но другие страны могли бы выставить в премьер-лигу свои сильнейшие клубы. Достаточно вспомнить, что в разные годы в Лиге чемпионов ярко выступали БАТЭ и «Астана», а, к примеру, «Кайрат» может финансово позволить себе приглашать звезд уровня Аршавина. Уверен, своих достойных представителей в случае объединения смогли бы подготовить и Казахстан, и Белоруссия, и Армения, ведь у владельцев клубов появился бы новый стимул. А за ними впоследствии потянулись бы и другие страны», – сказал Газзаев.

Специалист привел в пример Континентальную хоккейную лигу.

«Напомню, что по схожему принципу функционирует КХЛ. Никого не возмущает, что в лиге выступают рижское и минское «Динамо», финский «Йокерит», хорватский «Медвешчак», казахский «Барыс», словацкий «Слован», теперь и китайский «Куньлунь». Это делает турнир интереснее, а отдельные клубы из других стран получают сильных конкурентов и не варятся в собственном соку. Сколько людей ходило бы на рижское «Динамо», если бы этот клуб играл только с соперниками из Латвии? Приглашали бы туда хороших тренеров и звездных игроков?».

Кроме того, Газзаев заявил, что эта идея появилась, когда разрабатывался проект Объединенного чемпионата России и Украины.

«В случае объединения и создания Евразийской лиги по футболу сразу же существенно возрос бы интерес зрительской аудитории – а значит, и возможности зарабатывать для клубов и лиги за счет реализации телевизионных и рекламных прав. Более того, концепцию развития и возможные форматы Евразийской лиги мы разработали еще в рамках Объединенной лиги. И программа у нас практически готова».

Добавим, что Газзаев является депутатом Госдумы и заместителем председателя парламентского комитета по спорту.