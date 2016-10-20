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  • Газзаев: «Нужно задуматься о создании единой лиги Таможенного союза. Программа почти готова»

Газзаев: «Нужно задуматься о создании единой лиги Таможенного союза. Программа почти готова»

20 октября 2016, 01:40
56

Российский тренер Валерий Газзаев высказал идею создания Евразийской футбольной лиги.

«Следовало бы задуматься о создании единой лиги для стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС и выступающих под эгидой УЕФА. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Армения. Конечно, условия объединения должны быть другими, нежели в Объединенном чемпионате, где Россия и Украина были бы представлены равным количеством участников. Здесь же преимущество оставалось бы за Россией, но другие страны могли бы выставить в премьер-лигу свои сильнейшие клубы. Достаточно вспомнить, что в разные годы в Лиге чемпионов ярко выступали БАТЭ и «Астана», а, к примеру, «Кайрат» может финансово позволить себе приглашать звезд уровня Аршавина. Уверен, своих достойных представителей в случае объединения смогли бы подготовить и Казахстан, и Белоруссия, и Армения, ведь у владельцев клубов появился бы новый стимул. А за ними впоследствии потянулись бы и другие страны», – сказал Газзаев.

Специалист привел в пример Континентальную хоккейную лигу.

«Напомню, что по схожему принципу функционирует КХЛ. Никого не возмущает, что в лиге выступают рижское и минское «Динамо», финский «Йокерит», хорватский «Медвешчак», казахский «Барыс», словацкий «Слован», теперь и китайский «Куньлунь». Это делает турнир интереснее, а отдельные клубы из других стран получают сильных конкурентов и не варятся в собственном соку. Сколько людей ходило бы на рижское «Динамо», если бы этот клуб играл только с соперниками из Латвии? Приглашали бы туда хороших тренеров и звездных игроков?».

Кроме того, Газзаев заявил, что эта идея появилась, когда разрабатывался проект Объединенного чемпионата России и Украины.

«В случае объединения и создания Евразийской лиги по футболу сразу же существенно возрос бы интерес зрительской аудитории – а значит, и возможности зарабатывать для клубов и лиги за счет реализации телевизионных и рекламных прав. Более того, концепцию развития и возможные форматы Евразийской лиги мы разработали еще в рамках Объединенной лиги. И программа у нас практически готова».

Добавим, что Газзаев является депутатом Госдумы и заместителем председателя парламентского комитета по спорту.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (56)
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RedGreenHooligan
1476917375
ему бы лишь кого нибудь объединить....
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omnikolaev
1476917665
бред сивой кобылы...
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ivanthebest
1476925005
как доебал... валера, лучше не начинай, а то помним мы, чем в итоге вся заворушка с хохлами кончилась... начали с футбола, а в итоге страны пересрались... Пусть это и не связанные вещи, но всё же, лучше не доводить до греха)
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mgordeev
1476931171
Мало он бюджетных денег на совместный чемпионат с Украиной просрал. У меня дворник больше пользы делает стране чем Газзаев.
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Анатолий Одинец
1476941902
Нужно объединиться и разделиться. Надо как надо. Нужно как нужно. Тыры пыры ё моё. Туда. Сюда. Покупайте. Продавайте.
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WhiteEgon
1476942967
Валера все успокоиться не может. То с хохлами лигу, то теперь этот бред )))
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Adekvat07
1476944892
что ты вечно что то объединяешь затрахал
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Black Giz
1476949249
Кто о чем, а вшивый о бане. Мне не интересно смотреть на кзахов, белорусов и армян.
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росс
1476950362
" А не замахнуться ли , друзья мои, на Вильяма, самого Шекспира"... ( Из фильма "Берегись автомобиля" ). " И тут Остапа понесло".... ( Из фильма "Золотой телёнок" ).
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andreus20
1476952018
Ну сравнил жопу с пальцем... КХЛ - это открытый чемпионат России вообще-то. Они ни с кем не объединяются, наоборот, к ним просятся финансово и по-игровому сильные клубы с Европы и Азии, чтобы поучаствовать в сильнейшей лиге на континенте и попытаться выиграть турнир, который круче всех в Европе. А в футболе мы одни из.. Я, честно, офигиваю от таких сравнений и идей от этого.. депутата.. И этим людям дают управлять?! Мдя
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